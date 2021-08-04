Энтомолог Карцев рассказал, когда укус осы становится смертельным

Москва, 4 августа. В отличие от пчел, осы не агрессивны, если не угрожать их потомству и не «спаивать» их алкоголем, рассказал энтомолог Владимир Карцев.

Эти насекомые не нападают по собственной инициативе. Следует избегать резких движений, которые могут повредить осе, например, не придавливать случайно рукой, предупредил специалист в беседе с радио Sputnik.

«Оса может ужалить только в том случае, если человек вторгся на ее территорию — гнездо и пространство вокруг него», — заявил он.

Опасаться стоит также летних посиделок со сладкими алкогольными напитками. Осы способны соблазниться и пристраститься к бокалу, после чего их поведение может стать непредсказуемым. В некоторых случаях насекомое становится неподвижным и неповоротливым, но оно все еще способно ужалить. Поэтому важно проверять горлышко рюмки, бокала или кружки, прежде чем сделать глоток — если оса ужалит в горло, то это может закончиться для человека смертью.

Другое дело пчелы. В принципе довольно недружелюбные, пчелы могут порой провоцировать трагические ситуации, например, одна из них недавно стала причиной крупной автоаварии в Удмуртии.