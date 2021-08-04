Названы даты рождения людей, чья жизнь изменится со 2 августа

Москва, 4 августа. Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты. По ее словам, небесные тела способны предвещать, как хорошие, так и не очень изменения.

Планета Юпитер сулит перемены социального статуса рожденным в периодах 17.02-21.02, 17.04-21.04, 18.05-22.05, 18.06-23.06, 20.08-24.08, 21.10-25.10, 20.11-23.11, 19.12-23.12. Изменения могут быть, как в смене должности, так и в личной жизни. Это время будет наиболее благоприятным для трансформации жизни.

Сатурн предвещает оказание давления на тех, кто рожден 30.01-02.02, 30.03-02.04, 29.04-03.05, 31.05-03.06, 01.08-05.08, 02.10-05.10, 02.11-05.11, 01.12-04.12. Однако это может помочь укрепить свое положение, сказала астролог.

Уран принесет время сюрпризов для следующих дат рождения: 06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11. Анисимова рекомендует быть готовым к неожиданностям и изменениям в жизни, которые могут подарить свободу.

Со 2 по 15 августа будет идеальный период для реализации поставленных целей в различных сферах. Планета Марс даст больше энергии рожденным в периоды 21.02-03.03, 22.05-03.06, 24.08-05.09, 23.11-04.12.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург рассказала, что ждет знаков зодиака в последнем месяце лета.