Некачественный провод зарядки может стать причиной поломки смартфона

Москва, 4 августа. Некачественное зарядное устройство может привести к короткому замыканию или даже возгоранию смартфона, заявил генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Всегда стоит отдавать предпочтение официальному магазину производителя, чтобы избежать подделки, которая может испортить зарядный порт гаджета, сообщил специалист в беседе с радио Sputnik. В других магазинах нужно обращать внимание на цену, которая должна примерно совпадать с ценой, выставленной официальным производителем.

«В силу каких-то особенностей в других местах цены могут быть ниже до 10%, но все, что меньше, должно вызывать подозрение», — пояснил эксперт.

Плохая и неаккуратная упаковка тоже может говорить о низком качестве устройства. Если вам продают комплектующие в «мешочке», стоит задуматься, заключил специалист. Качественной зарядкой можно существенно продлить срок службы гаджета, который в среднем составляет пять лет. При желании этот срок можно увеличить до 30 лет.