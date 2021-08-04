Анкара, 4 августа. Турецкое издание En Son Haber опубликовало материал о лесных пожарах в России. Его читатели предположили, что это не стихийное бедствие, а лазерная атака США.

В России пожарами охвачена территория в 837 813 тыс. гектаров. Их устранениями занимаются свыше пяти тыс. человек и специализированная техника. Об этом сообщает ИноСМИ.

«США заправляют этими делами», — считает xman.

Один из пользователей уверен, что для Вашингтона главными геополитическими врагами являются Москва и Анкара. От пожаров страдают именно Россия с Турцией, что очень подозрительно.

«Эти пожары создают США с помощью лазера из космоса и другими методами», — отметил Эмрах.

Нихат не верит в теории заговора и считает, что стихийные бедствия захватили российскую и турецкую территории из-за изменения климата. Пожары наблюдаются и в других частях Земли.

«Илон Маск разжигает эти пожары с помощью спутников, отправленных на орбиту, нет?» — подозревает Абдуррахим Тюрк.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис объяснил, почему часть авиации МЧС РФ оказалась не в Якутии, а в Турции.