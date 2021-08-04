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Российские экспортеры смогут покрыть ростом цен 90% потерь от «углеродного налога»
Экономика
Российские экспортеры смогут покрыть ростом цен 90% потерь от «углеродного налога»
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Москва, 4 августа. Российские металлурги, производители цемента и газохимики потеряют более 760 миллиардов рублей до 2035 года из-за «углеродного налога» Евросоюза, но смогут покрыть 90% потерь.

Согласно расчетам «Петромаркета», отчисления российских производителей алюминиевой продукции, черных металлов, газохимии (производство азотных удобрений, аммиака и азотной кислоты) и цемента по трансграничному углеродному регулированию Евросоюза с 2026 года по 2035 год могут составить более 760 миллиардов рублей. Наибольшие потери может понести черная металлургия (443 млрд рублей) и алюминиевая отрасль (143 млрд).

Экспортеры при этом в такой же период могут дополнительно заработать по меньшей мере 650 млрд рублей, что покроет 86% потерь от уплаты «углеродного налога». При этом если рост цен станет еще более значительным, то негативный эффект от сбора будет и вовсе исключен.

Итоговые потери производителей черного металла могут составить лишь 6% от первоначальной сумы, алюминия — 28%, газохимии — 25,5%. Производители цемента могут оказаться в плюсе — на 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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евросоюз металлургия углеродный налог
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