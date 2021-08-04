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Вакцинация снижает вероятность заражения коронавирусом в три раза
Общество
Вакцинация снижает вероятность заражения коронавирусом в три раза
Федеральное агентство новостей

Лондон, 4 августа. Исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI выявили, что получившие два компонента вакцины люди в три раза меньше заражаются коронавирусом, чем не привитые.

В исследовании участвовали более 98 тысяч человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля. По словам управляющего директора по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер, результаты показали важность вакцинации. Отмечается, что вакцинированные также с меньшей вероятностью смогут передавать вирусы другим людям, так как в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку.

Активная вакцинация населения позволит предотвратить появление новых штаммов коронавируса, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он отметил, что чем больше людей заражается, тем больше вероятность появления новых опасных линий коронавирусной инфекции.

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