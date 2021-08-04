Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19

Москва, 4 августа. Россияне-доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации или перенесенного COVID-19.

Если человек не столкнулся с тяжелой пневмонией, то уже спустя 30 дней после выздоровления он может вернуться к сдаче крови, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова в беседе с РИА Новости. То же самое касается вакцинировавшихся — им можно сдать кровь через такой же срок с момента введения второй дозы вакцины, если она двухкомпонентная.

Недавно ученые выяснили разницу между симптоматикой COVID-19 у мужчин и у женщин. Представители сильного пола чаще страдают от одышки, а женщины — от потери обоняния.