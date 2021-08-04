Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 05:18
05:14
Спорт
Самолет с Тимановской вылетел в Вену
05:08
Технологии
Илон Маск признался, что его вдохновляют разработки России
05:06
Происшествия
Пропавшую в лесу девушку ищут на юге Сахалина
05:05
Общество
Рыба и шоколад оказались в списке антиковидных продуктов
05:01
Общество
Безработные жители Ноябрьска смогут освоить новую профессию в колледже
04:47
Общество
«Пожизненное заключение»: американцы обсудили заявление Байдена об отставке Куомо
04:44
Происшествия
Разнимавшая драку на автомобиле девушка насмерть сбила мужчину в Барнауле
04:42
Общество
Шойгу рассказал об участии военных специалистов в создании вакцины «Спутник V»
04:42
Общество
Названы десять распространенных ошибок в сексе
04:40
Происшествия
«Не повезу тебя»: программиста с ДЦП из списка Forbes выгнали из маршрутки
Все новости

Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19
Общество
Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Москва, 4 августа. Россияне-доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации или перенесенного COVID-19.

Если человек не столкнулся с тяжелой пневмонией, то уже спустя 30 дней после выздоровления он может вернуться к сдаче крови, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова в беседе с РИА Новости. То же самое касается вакцинировавшихся — им можно сдать кровь через такой же срок с момента введения второй дозы вакцины, если она двухкомпонентная.

Недавно ученые выяснили разницу между симптоматикой COVID-19 у мужчин и у женщин. Представители сильного пола чаще страдают от одышки, а женщины — от потери обоняния.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19
вакцинация прививка коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru