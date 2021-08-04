Названы три признака некачественного бензина

Москва, 4 августа. Первый признак некачественного топлива — запах сероводорода при движении задним ходом, заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

Кроме того, обратить внимание следует на еще три важных признака. Детонация — когда после заправки слышны громкие металлические стуки из топливного бака, потеря мощности двигателя — работа мотора с перебоями, выход из строя свечей зажигания, перечислил специалист в беседе с «Праймом».

Любой человек вправе запросить паспорт качества бензина на АЗС и сверить сроки. В случае, если бензин просрочен, то следует подыскать другое место для заправки.

Недавно россиянам напомнили, что автомобили, ввозимые из-за рубежа и бывшие в употреблении, должны пройти процедуру сертификации. Как это сделать, рассказал техэксперт Андрей Васильев.