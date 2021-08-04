Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 03:48
03:46
Общество
Названы три признака некачественного бензина
03:42
Общество
Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19
03:21
Общество
Москвичам объяснили причину обветшания дорог на магистралях
03:15
Общество
Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви
03:14
Общество
«Глупый демократ»: американцы разгневаны хвастовством экс-посла США в России
03:00
Общество
Политолог Марков назвал решение дипломатического кризиса России и США
02:58
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в некоторых российских регионах
02:58
Политика
Байден оговорился в сумме награждения за вакцинацию
02:51
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной
02:40
Общество
Назван способ улучшить сотовую связь на даче
Все новости

Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви

  /   Обновлено: 04 августа 2021 03:15
Общество
Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви
Невские Новости

Москва, 4 августа. Гороскоп совместимости позволяет узнать о подводных камнях во взаимоотношениях и сделать связь крепче, уверены астрологи.

Больше всего подходят друг другу Рак и Телец. Спокойный, рассудительный и упертый Телец может утихомирить вспыльчивого и беспокойного Рака, который придаст союзу страстности и чувственности, пишет 5-tv.ru. Похожая картина наблюдается между Львом и Стрельцом. Со стороны союз этих взбалмошных и свободолюбивых знаков может показаться странным, но на деле в нем царят взаимопонимание и комфорт.

Близнецы и Козероги являются друг для друга настоящей находкой. Они настолько понимают друг друга, что им не требуются слова. Это союз, в котором обоим сразу кажется, что они знакомы много лет. Овен и Водолей тоже могут создать отношения, которые будут крепкими и прочными на протяжении многих лет, им никогда не бывает скучно, такая увлеченность помогает им сохранять идеальные отношения долгие годы.

Астрологи также рассказали, девушки какого знака зодиака наиболее требовательны к своим партнерам. Таковыми являются Девы, которых трудно переспорить и которые всегда знают, чего хотят.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви
пара гороскоп знак зодиака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru