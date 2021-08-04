Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви

Москва, 4 августа. Гороскоп совместимости позволяет узнать о подводных камнях во взаимоотношениях и сделать связь крепче, уверены астрологи.

Больше всего подходят друг другу Рак и Телец. Спокойный, рассудительный и упертый Телец может утихомирить вспыльчивого и беспокойного Рака, который придаст союзу страстности и чувственности, пишет 5-tv.ru. Похожая картина наблюдается между Львом и Стрельцом. Со стороны союз этих взбалмошных и свободолюбивых знаков может показаться странным, но на деле в нем царят взаимопонимание и комфорт.

Близнецы и Козероги являются друг для друга настоящей находкой. Они настолько понимают друг друга, что им не требуются слова. Это союз, в котором обоим сразу кажется, что они знакомы много лет. Овен и Водолей тоже могут создать отношения, которые будут крепкими и прочными на протяжении многих лет, им никогда не бывает скучно, такая увлеченность помогает им сохранять идеальные отношения долгие годы.

Астрологи также рассказали, девушки какого знака зодиака наиболее требовательны к своим партнерам. Таковыми являются Девы, которых трудно переспорить и которые всегда знают, чего хотят.