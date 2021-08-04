«Глупый демократ»: американцы разгневаны хвастовством экс-посла США в России

Вашингтон, 4 августа. Бывший посол США в России Майкл Макфол похвастался перед анонимным пользователем Twitter своим доходом и недвижимостью. Его ответ попал в Сеть, где американцы резко отреагировали.

У дипломата спросили, как ему живется без российской визы. Однако он сказал, что замечательно, поскольку зарабатывает 1 млн долларов в год и имеет огромный дом. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Поделом этому глупому воинствующему ксенофобу и милитаристу. Пусть теперь попереживает за свои дурацкие ксенофобствующие атаки на Россию!» — отметил Anomander Rake.

Glass отметил, что это было проявление чистой демократии. Ее не интересует бедность и несправедливость. Главное, чтобы политики были богаты.

«Еще один глупый себялюбивый богатый демократ! Там все такие!» — подчеркнул Tony Rains.

Steve считает, что Макфол — глупый хвастун, который попался. Он плохой политик, который почему-то забыл, что Twitter — общедоступная платформа.

«Все, кто не любят Макфола — это, по его словам, либо русские тролли, либо нацисты. Вот такой он замечательный!» — заявил SmithenWesson.

Ранее экс-представитель США в России Майкл Макфол принес публичные извинения за хвастливое высказывание, в котором он пренебрежительно отозвался о российской визе.