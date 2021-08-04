Вильфанд спрогнозировал потепление в некоторых российских регионах

Москва, 4 августа. Центральный федеральный округ ожидает повышение температуры до 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на территориях Северо-Западного федерального округа проходит активный циклон, но центр европейской части России сейчас находится в прохладных воздушных массах. Температура воздуха составит от 22 до 25 градусов в середине недели. С пятницы потеплеет до 25–30 градусов, однако прогнозируется дождь, пишет РИА Новости.

«В конце недели температура будет на четыре-пять градусов выше нормы», — сказал синоптик.

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в связи с холодным фронтом в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, а также Удмуртии, Башкирии и Татарстане могут образоваться смерчи.