Байден оговорился в сумме награждения за вакцинацию

Вашингтон, 4 августа. Президент США Джо Байден оговорился, когда называл сумму награды за вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Байден сообщил, что американцы в некоторых штатах могут получить сто тысяч долларов за прививку от коронавируса. Соответствующее заявление могло сильно ударить по местным бюджетам, если бы не было очередной оговоркой американского лидера. Президент США позже добавил, что сам бы вакцинировался за такое вознаграждение.

Эта ошибка далеко не первый забавный случай с участием лидера Белого дома. Ранее американский лидер провел совещание в Вашингтоне с кусочком яйца на подбородке.