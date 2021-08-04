Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной

Москва, 4 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала обстановку с заболеваемостью COVID-19 в России.

Она рассказала в интервью газете «Комсомольская правда», что несмотря на сохранение достаточно напряженной ситуации, наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших. Попова отметила, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации.

Основной задачей сейчас является обеспечение максимального охвата населения прививками, отметила Попова. Она добавила, что сейчас из привитых хотя бы одной дозой заражаются не более 2,5 процента, среди прошедших курс вакцинации полностью — 0,7-0,8 процента.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал признаки затяжного коронавируса. Переболевшие отмечают у себя повышенную раздражительность, быструю утомляемость, забывчивость и появление панических атак.