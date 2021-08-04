Назван способ улучшить сотовую связь на даче

Москва, 4 августа. Для улучшения сотовой связи на даче нужно сначала изучить возможность и качество приема сигнала, а также определить региональных операторов.

Деревни отличаются большей удаленностью от базовой станции, рассказал директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Прайм».

Затем можно установить репитеры на фасадах или окнах или USB-модем с выносной уличной антенной. В крайнем случае есть вариант воспользоваться спутниковым интернетом.

Недавно исследование показало, как часто россияне совершают покупки онлайн. Оказалось, что около 40% жителей России покупают вещи в интернете до четырех раз в месяц.