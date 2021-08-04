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Россия опередит Швейцарию по экспорту шоколада по итогам 2021 года

  /   Обновлено: 04 августа 2021 02:26
Экономика
Россия опередит Швейцарию по экспорту шоколада по итогам 2021 года
unsplash.com  /  Claudiu Hegedus

Москва, 4 августа. Российские производители по итогам года опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных изделий, считает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

По данным UN Comtrade и ITC Trade Map в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции Россия в прошлом году занимала 11 место, поставив на внешние рынки 295,7 тыс. тонн продукта на 729,2 млн долларов. Швейцария поставила 109,8 тыс. тонн продукции на 753 млн долларов, заняв в рейтинге десятое место.

Согласно итогам первого квартала текущего года, экспорт шоколада и шоколадных изделий из России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении, сообщает «Российская газета». Если динамика сохранится, российские производители смогут обогнать Швейцарию, считают эксперты.

Ранее RT сообщил, что Россия может почти в полтора раза нарастить экспорт чая в течение следующих десяти лет. По мнению аналитиков, российские экспортеры могут расширить поставки благодаря выходу на новые торговые площадки, в том числе в КНР.

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Все новости / Экономика / Россия опередит Швейцарию по экспорту шоколада по итогам 2021 года
экономика шоколад экспорт
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