Центробанк дал советы россиянам при звонке мошенников

Москва, 4 августа. Телефонные мошенники начали представляться работниками банков. Директор информационной безопасности Банка России Артем Сычев дал советы по общению со злоумышленниками.

Злоумышленники стали чаще представляться сотрудниками Центробанка. Они звонят клиентам и говорят, что обнаружили сомнительный финансовый перевод, а для его отмены необходимо сообщить банковскую или личную информацию, передает радио Sputnik.

В регуляторе подчеркнули, что работники ЦБ никогда не совершают звонки на номера физических лиц. Сычев объяснил, что Центробанк не обладает полномочиями для работы с личными счетами жителей России.

Сычев также отметил, что деньгами на счете физического лица может распоряжаться лишь владелец этого счета. Он посоветовал сразу закончить разговор, если от россиянина пытаются добыть конфиденциальные данные от имени финансовой организации. Если человек боится за свои средства после звонка мошенника, то лучше обратиться в банк и уточнить ситуацию.

Во время пандемии злоумышленники стали использовать новый метод обмана. Мошенники стали создавать фейковые сайты, которые обещают россиянам разные государственные выплаты.