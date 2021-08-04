Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 03:47
03:47
Общество
Вакцинация снижает вероятность заражения коронавирусом в три раза
03:46
Общество
Названы три признака некачественного бензина
03:42
Общество
Доноры могут сдавать кровь спустя месяц после вакцинации от COVID-19
03:21
Общество
Москвичам объяснили причину обветшания дорог на магистралях
03:15
Общество
Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью в любви
03:14
Общество
«Глупый демократ»: американцы разгневаны хвастовством экс-посла США в России
03:00
Общество
Политолог Марков назвал решение дипломатического кризиса России и США
02:58
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в некоторых российских регионах
02:58
Политика
Байден оговорился в сумме награждения за вакцинацию
02:51
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной
Все новости

Центробанк дал советы россиянам при звонке мошенников
Общество
Центробанк дал советы россиянам при звонке мошенников
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 августа. Телефонные мошенники начали представляться работниками банков. Директор информационной безопасности Банка России Артем Сычев дал советы по общению со злоумышленниками.

Злоумышленники стали чаще представляться сотрудниками Центробанка. Они звонят клиентам и говорят, что обнаружили сомнительный финансовый перевод, а для его отмены необходимо сообщить банковскую или личную информацию, передает радио Sputnik.

В регуляторе подчеркнули, что работники ЦБ никогда не совершают звонки на номера физических лиц. Сычев объяснил, что Центробанк не обладает полномочиями для работы с личными счетами жителей России.

Сычев также отметил, что деньгами на счете физического лица может распоряжаться лишь владелец этого счета. Он посоветовал сразу закончить разговор, если от россиянина пытаются добыть конфиденциальные данные от имени финансовой организации. Если человек боится за свои средства после звонка мошенника, то лучше обратиться в банк и уточнить ситуацию.

Во время пандемии злоумышленники стали использовать новый метод обмана. Мошенники стали создавать фейковые сайты, которые обещают россиянам разные государственные выплаты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центробанк дал советы россиянам при звонке мошенников
мошенники цб банк злоумышленники
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru