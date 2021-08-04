«Русская эстетика великолепна»: китайцы в восторге от синхронисток ОКР

Пекин, 4 августа. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали лидерами квалификации. В Китае восхитились выступлением спортсменок из РФ.

Жители КНР считают, что в этой дисциплине у России нет равных соперников. Они будут побеждать в любом случае, даже несмотря на давление. Об этом сообщает ИноСМИ.

«С тех пор как я узнал об этом виде спорта (около 2004 года), Россия всегда была лучшей», — пишет Личи со вкусом арбуза и винограда.

Другой пользователь отметил, что российское искусство великолепно. Особенно литература, балет и опера.

«Независимо от всех палок в колеса, которые вставляли им американцы, независимо от всей ненависти окружающих, синхронистки из России могут лишь соревноваться от ОКР и побеждать!» — поделился мнением еще один читатель.

Одна из китаянок предлагает внимательно смотреть за выступлением РФ и КНР. В середине программы россиянки показали такой уровень, что заслуживают высший балл.

«Искусство, техника, физическая подготовка — в этих соревнованиях действительно немногие могут противостоять России», — резюмирует еще один телезритель из Китая.

Ранее в рамках пресс-конференции, проходившей в медиацентре «Патриот», советник председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Игорь Сологуб выступил против использования Олимпиады для политической пропаганды.