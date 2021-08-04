Вашингтон, 4 августа. Американская гимнастка Симона Байлз выиграла бронзовую медаль и покидает Олимпиаду в Токио. Однако ее сограждане остались недовольны выступлением спортсменки.

Байлз отказалась участвовать в командном многоборье, ссылаясь на психологические проблемы. Однако в соревнованиях на бревне она все же поучаствовала и заняла третье место. Об этом пишет ИноСМИ.

«Я вот скучаю по старым добрым временам, когда спортсменов знали за их достижения — а не по бесчисленным жалобам и нытью, которые создают больше шума, чем любое соревнование», — отметил RomanEcho.

JasonSims не верит в психологические проблемы спортсменки. Он подозревает, что она употребляла наркотики.

«Симона славно поработала над образом жертвы, всячески преувеличивая ругательные комментарии в свой адрес. Я не уважаю тех, кто изображает из себя вечно обиженного», — отметила ValueCreator2.

ClintPrice вспомнил, как Байлз якобы страдала от боли, но на последних соревнованиях чудесным образом выздоровела. Он считает, что американская гимнастка — фальшивка.

Ранее спортивные чиновники и спортсмены в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей выяснили, почему России удается побеждать на ОИ-2020 несмотря на давление Запада.