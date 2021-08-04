В Главреде объяснили, почему украинцы бегут из страны

Киев, 4 августа. Украинцы, которые имеют возможность найти работу в Евросоюзе, предпочитают покидать свою родину и искать новое постоянное место жительство.

Рабочий туризм был популярен на Украине и раньше. В прошлом году, когда начался пик коронавирусной пандемии, ряд стран закрыли свои границы. Однако Польша и Чехия почти не вводили таких ограничений, и именно в эти страны чаще всего переезжают украинцы. Об этом сообщает Главред.

«Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллиона приглашений на работу — то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы», — говорится в материале.

В Евросоюзе работодатели больше всего интересуются сотрудниками банковской сферы, врачами, страховщиками и айтишниками. Однако для украинцев важен быстрый заработок, а потому они ищут физическую работу: строительство, производство, склады, сельское хозяйство.

Польша на данный момент находится в демографическом кризисе. Это вынуждает ее активно привлекать трудовых мигрантов.

«В дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства», — отметил автор.

Демографы считают, что к 2030 году на Украине количество трудоспособных граждан сократится на 3 млн человек. В сочетании с остальными мигрантами Киев рискует столкнуться с кризисом рабочих рук, который присутствует и сегодня.

Ранее главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал новый миграционный кризис, разгорающийся в Европе.