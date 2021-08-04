Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 02:17
02:04
Олимпиада-2020 в Токио
«Вечно обиженная»: американцы раскритиковали гимнастку Байлз
02:02
Общество
В Главреде объяснили, почему украинцы бегут из страны
02:00
Политика
Что стоит за одобрением ЕС COVID-сертификатов страны, где используют «Спутник V»
01:45
Спорт
Менеджер Емельяненко прокомментировал возможный бой с Джиганом и Тарасовым
01:44
Общество
Нарушенное из-за ливня электроснабжение восстановлено на Ставрополье
01:23
Общество
Джейсон Момоа резко прокомментировал изнасилование в «Игре престолов»
01:21
Общество
Дэниел Рэдклифф захотел сняться в перезапуске «Гарри Поттера»
01:16
Спорт
Тимановская покинула посольство Польши в Токио
01:11
Экономика
Россиянам назвали справедливый курс рубля
01:09
Происшествия
Пентагон все-таки подтвердил гибель полицейского при штурме здания
Все новости

Менеджер Емельяненко прокомментировал возможный бой с Джиганом и Тарасовым

  /   Обновлено: 04 августа 2021 01:45
Спорт
Менеджер Емельяненко прокомментировал возможный бой с Джиганом и Тарасовым
instagram.com  /  @alexemelyanenko

Москва, 4 августа. Менеджер тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов прокомментировал планы бойца на год.

Бостанов заявил, что Емельяненко продолжает готовиться. Менеджер бойца отметил, что бой с музыкантом Джиганом все еще актуален. Азамат подчеркнул, что исполнитель также заинтересован в этом поединке.

Менеджер Емельяненко добавил, что боксерский поединок против Артема Тарасова не исключается. Бостанов заметил, что все будет зависеть от предложения.

Брат Александра Федор Емельяненко ранее высказался о сложных отношениях с ним. Между ними давно появился конфликт, однако причины его неизвестны, сообщает RT.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Менеджер Емельяненко прокомментировал возможный бой с Джиганом и Тарасовым
бокс емельяненко тарасов мма джиган
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru