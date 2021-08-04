Менеджер Емельяненко прокомментировал возможный бой с Джиганом и Тарасовым

Москва, 4 августа. Менеджер тяжеловеса Александра Емельяненко Азамат Бостанов прокомментировал планы бойца на год.

Бостанов заявил, что Емельяненко продолжает готовиться. Менеджер бойца отметил, что бой с музыкантом Джиганом все еще актуален. Азамат подчеркнул, что исполнитель также заинтересован в этом поединке.

Менеджер Емельяненко добавил, что боксерский поединок против Артема Тарасова не исключается. Бостанов заметил, что все будет зависеть от предложения.

Брат Александра Федор Емельяненко ранее высказался о сложных отношениях с ним. Между ними давно появился конфликт, однако причины его неизвестны, сообщает RT.