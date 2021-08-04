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Нарушенное из-за ливня электроснабжение восстановлено на Ставрополье

  /   Обновлено: 04 августа 2021 01:44
Общество
Нарушенное из-за ливня электроснабжение восстановлено на Ставрополье
pixabay.com/PD

Ставрополь, 4 августа. Специалисты восстановили нарушенное из-за сильного ветра и грозового фронта электроснабжение в селе Грачевка Ставропольского края.

Без света из-за непогоды остались 5,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в интервью ТАСС. Нарушение электроснабжения случилось 2 августа. Отключение произошло у 1857 абонентов, школы и трех детских садов.

«В 21:35 по московскому времени все восстановили в полном объеме», — отметили там.

Недавно более 60 населенных пунктов во Владимирской области остались без света из-за сильного ливня. Специалисты уже начали восстанавливать электроснабжение в Киржачском районе Владимирской области.

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ставрополье ливень электроснабжение
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