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Джейсон Момоа резко прокомментировал изнасилование в «Игре престолов»
Общество
Джейсон Момоа резко прокомментировал изнасилование в «Игре престолов»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 4 августа. Актер Джейсон Момоа резко прокомментировал вопрос о сцене изнасилования в первом сезоне «Игры престолов».

Момоа исполнил в сериале роль кхала Дрого, который надругался над Дейнерис Таргариен. Персонажа в «Игре престолов» сыграла актриса Эмилия Кларк.

«Неприятный вопрос», — сообщил он.

Актер подчеркнул, что ему не нравится вопрос представителя СМИ. Однако Момоа не жалеет о том, что ему так пришлось показать характер персонажа. Он добавил, что выбор насчет участия в сцене у него отсутствовал. Решение оставалось за руководителями съемок. «Игра Престолов» выходила на телеканале HBO в период с 2011 по 2019 год.

Как стало известно ранее, автор романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин станет продюсером сериала по книгам Тони Хиллермана «Темные ветра». Информацией об этом поделился RT.

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