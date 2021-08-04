Дэниел Рэдклифф захотел сняться в перезапуске «Гарри Поттера»

Вашингтон, 4 августа. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что хочет принять участие в съемках перезапуска «Гарри Поттера». Однако он собирается сыграть Сириуса Блэка или Римуса Люпина.

Рэдклифф рассказал о своем желании в подкасте Happy Sad Confused, где появился с коллегами по сериалу «Чудотворцы». Актер заявил, что Блэк и Люпин всегда являлись его любимыми героями. Дэниел добавил, что ему дороги сцены с участием Гэри Олдмана и Дэвида Тьюлиса.

Однако эти слова остаются лишь желанием Рэдклиффа. Информация о перезапуске саги отсутствует. На экранах должен скоро появиться фильм «Фантастические твари 3», выход которого несколько раз переносился.

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