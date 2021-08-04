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Дэниел Рэдклифф захотел сняться в перезапуске «Гарри Поттера»
Общество
Дэниел Рэдклифф захотел сняться в перезапуске «Гарри Поттера»
Prt Scr youtube.com  /  Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вашингтон, 4 августа. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что хочет принять участие в съемках перезапуска «Гарри Поттера». Однако он собирается сыграть Сириуса Блэка или Римуса Люпина.

Рэдклифф рассказал о своем желании в подкасте Happy Sad Confused, где появился с коллегами по сериалу «Чудотворцы». Актер заявил, что Блэк и Люпин всегда являлись его любимыми героями. Дэниел добавил, что ему дороги сцены с участием Гэри Олдмана и Дэвида Тьюлиса.

Однако эти слова остаются лишь желанием Рэдклиффа. Информация о перезапуске саги отсутствует. На экранах должен скоро появиться фильм «Фантастические твари 3», выход которого несколько раз переносился.

Поклонников этой вселенной может огорчить еще одна новость. Британской писательнице Джоан Роулинг угрожают трансгендерные активисты, сообщает RT.

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Гарри Поттер фильм рэдклифф
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