Тимановская покинула посольство Польши в Токио

Токио, 4 августа. Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская вышла из здания Польши в Токио.

Предположительно, она отправляется в аэропорт, чтобы улететь в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал поездку спортсменки в Варшаву. По словам премьера, Тимановская может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши.

Белорусская спортсменка запросила убежище в Польше после скандала на Олимпиаде. Минск планировал отправить ее домой из-за эмоционально-психологического состояния. По мнению самой Тимановской, решение было связано с ее критикой в соцсетях тренерского штаба белорусских легкоатлетов.