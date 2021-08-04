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Тимановская покинула посольство Польши в Токио

  /   Обновлено: 04 августа 2021 01:24
Спорт
Тимановская покинула посольство Польши в Токио
instagram.com  /  @kristi_timanovskaya

Токио, 4 августа. Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская вышла из здания Польши в Токио.

Предположительно, она отправляется в аэропорт, чтобы улететь в Варшаву. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал поездку спортсменки в Варшаву. По словам премьера, Тимановская может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши.

Белорусская спортсменка запросила убежище в Польше после скандала на Олимпиаде. Минск планировал отправить ее домой из-за эмоционально-психологического состояния. По мнению самой Тимановской, решение было связано с ее критикой в соцсетях тренерского штаба белорусских легкоатлетов.

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