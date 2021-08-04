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Россиянам назвали справедливый курс рубля

  /   Обновлено: 04 августа 2021 01:19
Экономика
Россиянам назвали справедливый курс рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что рубль оценен справедливо, а инфляция в России останется высокой в ближайшие месяцы.

По словам специалиста, при текущей рублевой стоимости нефти, с учетом накопившейся за три года инфляции и повышенных из-за пандемии COVID-19 бюджетных расходов, в лучшем случае можно говорить о справедливой оценке курса рубля, сообщает агентство «Прайм».

На среднесрочном горизонте экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти, вероятно, будет повышаться, считает Бабин.

«То есть, если котировки Brent останутся около текущих значений — 74–75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублевая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному, с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, уровню», — заявил эксперт.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева сообщил RT, что для российской валюты одним из определяющих факторов в ближайший месяц останется динамика цен на нефть. Кроме того, важным для рубля и мирового финансового рынка событием может стать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг в конце августа.

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