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Россиянам перечислили необычные блюда с арбузом

  /   Обновлено: 04 августа 2021 01:01
Общество
Россиянам перечислили необычные блюда с арбузом
pixabay.com

Москва, 4 августа. День арбуза празднуют 3 августа во всем мире, в честь этого организаторы конкурса “Вкусы России”, учрежденного Минсельхозом, назвали самые необычные рецепты.

Одним из самых неожиданных блюд стало летнее гаспачо с арбузом. В блендере перемалываются арбуз, помидоры, огурец, красный лук, туда же наливаются оливковое масло и винный уксус. В получившееся пюре добавляется сок лайма и столовая ложка рубленого укропа, соль и перец. Подавать суп стоит охлажденным, передает РИА Новости.

Еще одно блюдо, поражающее воображение — жареные в кляре арбузы. Для их приготовления необходимо поочередно погрузить каждый кусочек арбуза в кляр и пожарить во фритюре до золотистого цвета, после чего присыпать сахарной пудрой и украсить веточками мяты. Также россиянам посоветовали делать торт из арбуза — для этого очищенную поверхность арбуза нужно покрыть кремом и украсить.

Однако во время COVID-19 и восстановления после болезни злоупотреблять арбузами не стоит из-за высокого содержания сахара в виде фруктозы, предупредили специалисты. В небольших дозах арбуз полезен для перенесших заболевание из-за антиоксидантной защиты и витамина С, передает «Взгляд».

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