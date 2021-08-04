Пентагон все-таки подтвердил гибель полицейского при штурме здания

Арлингтон, 4 августа. Гибель полицейского при штурме здания Министерства обороны США подтвердили в Пентагоне.

Ранее представитель оборонного ведомства США не стал подтверждать смерть правоохранителя. Неизвестный мужчина открыл огонь на остановке транспорта около Пентагона 3 августа. Стрелок был ликвидирован сотрудниками охраны.

При стрельбе один человек погиб, еще двое получили ранения. Одного из них вертолетом доставили в больницу. До момента устранения преступника здание Пентагона были закрыто на вход и выход, на данный момент оцепление снято.