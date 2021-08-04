Urban Group заподозрили в махинациях с недвижимостью на 5 млрд рублей

Москва, 4 августа. Группа компаний Urban Group продала трем аффилированным с холдингом фирмам более 460 квартир на 5 миллиардов рублей в 2018 году.

Квартиры располагаются в недостроенных жилых комплексах, передают «Известия». Эти сведения указаны в обращении депутата Госдумы Александра Якубовского в адрес Генпрокуратуры и МВД.

Такие махинации могут привести к крупному ущербу для бюджета России. При текущей стоимости квадратного метра жилья схожего класса объем недополученных из-за этого средств бюджетом РФ составит не менее 5 миллиардов рублей, отметил депутат. По подсчетам специалистов, купившие недвижимость компании могут получить квартиры общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

Россияне в последнее время стали чаще брать ипотеку на вторичное жилье. Аналитики ожидают высокий спрос на этот вид недвижимости вплоть до конца 2021 года.