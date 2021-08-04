NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне

Вашингтон, 4 августа. Военный эксперт Дэвид Акс в статье для National Interest рассказал, почему России не потребуется много истребителей пятого поколения Су-57, чтобы добиться успеха в воздушной войне.

По мнению специалиста, истребитель можно использовать в качестве летающего на большой высоте и скорости неуловимого снайпера, который способен с помощью мощных ракет большой дальности сбивать вражеские радары и самолеты поддержки. Благодаря мощным характеристикам и вооружению Су-57 может изменить баланс сил в воздухе, считает Акс.

Эта нишевая роль нового российского самолета может эксплуатировать критические уязвимости в силах США и их союзников и способна «впервые за поколение уравнять игровое поле для авиации», подчеркивает военный эксперт.

Специалист считает, что Су-57 может быть вооружен противорадиолокационной ракетой Х-58УШЭ и ракетой класса «воздух — воздух» РВВ-БД, которые способны поражать цели на расстоянии 120 миль (193 км) и более.

Акс подчеркивает, что дальность действия российских боеприпасов, вероятно, значительно превосходит дальность ракет, которыми вооружены американские истребители F-22 и F-35, а также бомбардировщик B-2. Кроме того, в отличие от Су-57, американские самолеты-невидимки не могут нести противорадиолокационные ракеты, уточняет специалист.

За исключением F-22, американские «невидимки» не особенно быстры и вынуждены полагаться на универсальную скрытность, чтобы использовать свое более легкое оружие меньшей дальности. F-22 и F-35 имеют скромный запас топлива и вынуждены часто дозаправляться в воздухе, напомнил Акс.

Российский Су-57, по-видимому, способен, полагаясь на особенности фронтальной невидимости, высоту, скорость и дальность полета, пробивать оборону и дальнобойными ракетами поражать уязвимые цели глубоко в тылу врага. Эксперт отмечает, что подобной концепции следует новый китайский истребитель-невидимка J-20.

Акс ссылается на результаты военной игры, которую в 2008 году провел аналитический центр RAND. Моделирование показало уязвимость стратегии США с учетом использования противником истребителей Су-27. Новые самолеты России и Китая с ракетами большей дальности могли бы нанести противнику еще более значительный урон с меньшими собственными потерями, заключает эксперт NI.

Ранее начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что в России создается гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, сообщает RT. Ей будет оснащаться военная авиация.