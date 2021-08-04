Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 00:47
00:44
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
00:44
Армия
NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне
00:42
Общество
Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования
00:37
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
00:34
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
00:29
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
00:28
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
00:26
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
00:22
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
00:20
Общество
Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно
Все новости

США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
wikipedia.org  /  Epicgenius

Вашингтон, 4 августа. Эксперты «Известий» оценили, к чему может привести восстановление потолка государственного долга в США.

Лимит был временно отменен в 2019 году. Нынешний объем почти достигает его. Если в ближайшее время страна не найдет выход, то она в очередной раз может оказаться на грани дефолта.

«Известия» отмечают, что согласия между основными силами в конгрессе нет. Решения о повышении потолка все еще нет.

Если соглашения не удастся достичь, правительству США придется приостановить работу некоторых государственных служб. Это позволит выиграть время и сэкономить часть средств.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
конгресс сша дефолт госдолг сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru