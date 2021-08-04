США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга

Вашингтон, 4 августа. Эксперты «Известий» оценили, к чему может привести восстановление потолка государственного долга в США.

Лимит был временно отменен в 2019 году. Нынешний объем почти достигает его. Если в ближайшее время страна не найдет выход, то она в очередной раз может оказаться на грани дефолта.

«Известия» отмечают, что согласия между основными силами в конгрессе нет. Решения о повышении потолка все еще нет.

Если соглашения не удастся достичь, правительству США придется приостановить работу некоторых государственных служб. Это позволит выиграть время и сэкономить часть средств.