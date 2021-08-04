Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования

Москва, 4 августа. Наиболее заинтересованы в дистанционном голосовании жители Москвы и тех регионов, где такой формат уже применялся, рассказали в Центризбиркоме.

В регионах, где такой формат еще не применялся, жители не высказывают особого интереса, однако со временем ситуация изменится, считает председатель ЦИК Элла Памфилова, о чем она сообщила в беседе с «Известиями». Татарстан и Санкт-Петербург имеют все технические возможности присоединиться к ДЭГ в ближайшее время.

Менее 7% «дистанционных» избирателей зафиксировано на прошлых выборах в Курской области, а в Ярославской — чуть более 14%. Всего в ДЭГ смогут принять участие 10 млн человек, сообщили в Минцифры. Также Памфилова отметила, что выступать против внедрения новых технологий в рамках голосования могут только люди с «пещерным подсознанием».