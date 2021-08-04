Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде

Москва, 4 августа. Российские поклонники рассказали, какие виды спорта на Олимпиаде являются самыми интересными для них.

Поклонники из России отдают свое предпочтение плаванию, спортивной и художественной гимнастике. Информация об этом следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Результаты россиян в плавании волнуют 39% респондентов. Успехи в спортивной гимнастике важны для каждого третьего, а в художественной гимнастике — для 28% опрошенных.

В список пяти самых интересных видов спорта также попали волейбол и легкая атлетика. Первый волнует 27% россиян, а второй — 25%. Соревнования по прыжкам в воду и стрельбе интересны каждому пятому.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ранее попали в финал Олимпиады. Они показали лучший результат по сумме двух программ.