Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 00:47
00:46
Общество
Urban Group заподозрили в махинациях с недвижимостью на 5 млрд рублей
00:44
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
00:44
Армия
NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне
00:42
Общество
Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования
00:37
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
00:34
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
00:29
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
00:28
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
00:26
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
00:22
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
Все новости

Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
pixabay.com/

Москва, 4 августа. Российские поклонники рассказали, какие виды спорта на Олимпиаде являются самыми интересными для них.

Поклонники из России отдают свое предпочтение плаванию, спортивной и художественной гимнастике. Информация об этом следует из опроса сервиса SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Результаты россиян в плавании волнуют 39% респондентов. Успехи в спортивной гимнастике важны для каждого третьего, а в художественной гимнастике — для 28% опрошенных.

В список пяти самых интересных видов спорта также попали волейбол и легкая атлетика. Первый волнует 27% россиян, а второй — 25%. Соревнования по прыжкам в воду и стрельбе интересны каждому пятому.

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ранее попали в финал Олимпиады. Они показали лучший результат по сумме двух программ.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
спорт опрос олимпиада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru