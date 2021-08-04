Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем

Москва, 4 августа. Экосистемы крупнейших банков и технологических компаний оказывают конкурентное давление на региональные банки. Об этом заявляет Ассоциация российских банков.

Экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками, либо сами являются ими. По мере их развития давление будет лишь усиливаться, из-за чего потребуется единое антимонопольное регулирование, считают в АРБ.

Организация направила соответствующее письмо к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, отмечают «Известия». В ФАС заявили, что уже идет проработка подходов к защите конкуренции на цифровых рынках. В свою очередь эксперты прогнозируют сокращение числа небольших банков.