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Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
Федеральное агентство новостей  /  Елена Васильева

Москва, 4 августа. Экосистемы крупнейших банков и технологических компаний оказывают конкурентное давление на региональные банки. Об этом заявляет Ассоциация российских банков.

Экосистемы сотрудничают только с крупными федеральными банками, либо сами являются ими. По мере их развития давление будет лишь усиливаться, из-за чего потребуется единое антимонопольное регулирование, считают в АРБ.

Организация направила соответствующее письмо к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, отмечают «Известия». В ФАС заявили, что уже идет проработка подходов к защите конкуренции на цифровых рынках. В свою очередь эксперты прогнозируют сокращение числа небольших банков.

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