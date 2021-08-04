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Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 августа. Россияне стали чаще брать ипотеку на вторичное жилье. В кредитных организациях отметили рост доли обращений за ссудой для покупки готового жилья на 10-20 п.п.

Такие изменения могут происходить из-за корректировки госпрограммы по льготной ипотеке, а также низких ставок. Высокий спрос на вторичном рынке жилья может сохраниться до конца 2021 года. Об этом рассказали эксперты «Известиям».

В «Райффайзенбанке» сообщили, что на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичное жилье превысило заявки на другие программы, составив 60%. Увеличение спроса подтвердили и в других кредитных организациях. Директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса организации Вадим Мамонов считает, что этом может быть связано с ограниченным предложением на рынке новостроек.

Ранее россиянам рассказали, что покупать на рынке недвижимости. Жилищный рынок характеризуется сейчас снятием с продажи апартаментов, подорожанием студий и ростом популярности однушек.

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ипотека спрос вторичка
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