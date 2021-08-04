Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике

Москва, 4 августа. Большинство желающих получить бесплатный гектар в Арктике — люди в возрасте от 26 до 50 лет.

Граждане этой возрастной категории составили почти 76% от общего числа заявок. При этом 13% заявок принадлежит молодым людям младше 25 лет, сообщают «Известия». 10% желающих получить землю — старше 51 года.

С 1 августа проживающие на арктической территории россияне могут получить в пользование безвозмездно гектар земли сроком на пять лет, затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать его можно будет по своему усмотрению. Программа учитывает возможность для жителей Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Это хорошая возможность для горожан в какой-то момент жизни обзавестись землей и изменить сферу деятельности, заявил депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в рамках беседы с ФАН.