Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 00:46
00:44
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
00:44
Армия
NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне
00:42
Общество
Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования
00:37
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
00:34
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
00:29
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
00:28
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
00:26
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
00:22
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
00:20
Общество
Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно
Все новости

Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
piqsels.com

Москва, 4 августа. Большинство желающих получить бесплатный гектар в Арктике — люди в возрасте от 26 до 50 лет.

Граждане этой возрастной категории составили почти 76% от общего числа заявок. При этом 13% заявок принадлежит молодым людям младше 25 лет, сообщают «Известия». 10% желающих получить землю — старше 51 года.

С 1 августа проживающие на арктической территории россияне могут получить в пользование безвозмездно гектар земли сроком на пять лет, затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать его можно будет по своему усмотрению. Программа учитывает возможность для жителей Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Это хорошая возможность для горожан в какой-то момент жизни обзавестись землей и изменить сферу деятельности, заявил депутат Госдумы, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в рамках беседы с ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
арктика программа гектар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru