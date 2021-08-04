Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 00:46
00:46
Общество
Urban Group заподозрили в махинациях с недвижимостью на 5 млрд рублей
00:44
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
00:44
Армия
NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне
00:42
Общество
Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования
00:37
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
00:34
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
00:29
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
00:28
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
00:26
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
00:22
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
Все новости

Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
pixabay.com  /  geralt

Москва, 4 августа. Центробанк увеличил еще в марте ключевую ставку до 4,5%, чтобы справиться с инфляционным давлением. В июле ставка была поднята до 6,5%.

Причинами роста инфляции является увеличение мировых цен на продукты, металлы. Еще это связано с изменениями спроса и предложения на локальных рынках. Рост розничного кредитования также оказывает влияние на рост инфляции. Об этом информируют «Известия».

За ростом ключевой ставки последует и увеличение ставки по рублевым вкладам. Эксперты считают, что банковские вклады являются самым безрисковым инструментом. Хранить свои сбережения в период роста инфляции можно, покупая короткие ОФЗ со сроком погашения около одного года. Вложения в недвижимость всегда остаются актуальными. Антиинфляционными инструментами сохранения сбережения являются и валюта с золотом, в которые могут вложиться и физические лица. Специалисты также рекомендуют отказаться от мало ликвидных дорогих покупок, например, новой машины.

Россиянам рассказали, как увеличить вероятность одобрения кредита. Специалист советует следить за чистотой кредитной истории, а также на регулярной основе пользоваться кредиткой с небольшим лимитом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
инфляция деньги вклады
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru