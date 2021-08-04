Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции

Москва, 4 августа. Центробанк увеличил еще в марте ключевую ставку до 4,5%, чтобы справиться с инфляционным давлением. В июле ставка была поднята до 6,5%.

Причинами роста инфляции является увеличение мировых цен на продукты, металлы. Еще это связано с изменениями спроса и предложения на локальных рынках. Рост розничного кредитования также оказывает влияние на рост инфляции. Об этом информируют «Известия».

За ростом ключевой ставки последует и увеличение ставки по рублевым вкладам. Эксперты считают, что банковские вклады являются самым безрисковым инструментом. Хранить свои сбережения в период роста инфляции можно, покупая короткие ОФЗ со сроком погашения около одного года. Вложения в недвижимость всегда остаются актуальными. Антиинфляционными инструментами сохранения сбережения являются и валюта с золотом, в которые могут вложиться и физические лица. Специалисты также рекомендуют отказаться от мало ликвидных дорогих покупок, например, новой машины.

Россиянам рассказали, как увеличить вероятность одобрения кредита. Специалист советует следить за чистотой кредитной истории, а также на регулярной основе пользоваться кредиткой с небольшим лимитом.