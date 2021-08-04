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Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Специалисты «Лаборатории Касперского» разработали нейросеть Kaspersky Neural Networks (KNN), которую можно использовать в поиске людей с высоты.

Система была создана для анализа фотографий с беспилотных летательных аппаратов. Нейросеть позволит определить масштаб бедствий, таких как наводнение, лесной пожар, ураган и разобрать данные для геодезических или кадастровых служб.

Кроме этого, KNN поможет в поисках пропавших людей с высоты до 150 метров. По словам разработчиков, нейросеть способна определить человека даже по одной части тела — руке, ноге или голове. Новая разработка позволит сократить время, так как данные с нее отправляются сразу операторам, если имеется радиосвязь, пишут «Известия».

«Мы не тратим время на облет заданного маршрута целиком, возвращение на базу, выгрузку изображений, а потом их обработку нейросетью. Пропуская эти шаги, мы экономим время», — пояснил руководитель направления Kaspersky Neural Networks Владимир Клешнин.

Недавно американские исследователи разработали искусственный интеллект, который способен определять места затонувших кораблей по фотографиям с неба.

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