Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 00:46
00:46
Общество
Urban Group заподозрили в махинациях с недвижимостью на 5 млрд рублей
00:44
Экономика
США могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга
00:44
Армия
NI: России не потребуется много Су-57 для успеха в воздушной войне
00:42
Общество
Минцифры оценило перспективы дистанционного электронного голосования
00:37
Спорт
Плавание стало самым интересным видом спорта у россиян на Олимпиаде
00:34
Экономика
Российские банки сообщили о росте спроса на вторичное жилье в ипотеку
00:29
Экономика
Российские региональные банки пожаловались на давление экосистем
00:28
Общество
Более 1,3 тысячи россиян подали заявку на бесплатный гектар в Арктике
00:26
Технологии
Нейросеть для поиска людей с воздуха создали в России
00:22
Общество
Россиянам дали советы по защите сбережений в период роста инфляции
Все новости

Политолог Данилин назвал клоунадой слова Зеленского о Крыме
Политика
Политолог Данилин назвал клоунадой слова Зеленского о Крыме
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 4 августа. Директор центра политического анализа Павел Данилин ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.

Украинский президент заявил, что Крым никогда не будет российским. Однако Данилин считает такое высказывание клоунадой, оторванной от реальности. Об этом политолог заявил Life.ru.

«Я считаю, что клоунам обычно платят деньги за выступления. Не знаю, кто платит Зеленскому за его клоунаду. Стыд глаза не выест, за деньги Зеленский готов на все что угодно», — сказал Данилин.

Политолог добавил, что киевские власти живут в своем мире в попытках запретить русский язык, разговаривая по-русски, относят Крым к Украине, а также считают, что Крымский мост построил Киев.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее также прокомментировал слова Зеленского о настоящей любви к Крымскому полуострову. Комментируя заявление, Пушков отметил, что Зеленский ведет себя как во время «пьяного» выступления на шоу студии «Квартал 95».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Данилин назвал клоунадой слова Зеленского о Крыме
крым зеленский данилин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru