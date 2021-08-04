Политолог Данилин назвал клоунадой слова Зеленского о Крыме

Москва, 4 августа. Директор центра политического анализа Павел Данилин ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.

Украинский президент заявил, что Крым никогда не будет российским. Однако Данилин считает такое высказывание клоунадой, оторванной от реальности. Об этом политолог заявил Life.ru.

«Я считаю, что клоунам обычно платят деньги за выступления. Не знаю, кто платит Зеленскому за его клоунаду. Стыд глаза не выест, за деньги Зеленский готов на все что угодно», — сказал Данилин.

Политолог добавил, что киевские власти живут в своем мире в попытках запретить русский язык, разговаривая по-русски, относят Крым к Украине, а также считают, что Крымский мост построил Киев.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее также прокомментировал слова Зеленского о настоящей любви к Крымскому полуострову. Комментируя заявление, Пушков отметил, что Зеленский ведет себя как во время «пьяного» выступления на шоу студии «Квартал 95».