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Новейшие БТР-82 с дополнительной броней поставят в Ингушетию
Армия
Новейшие БТР-82 с дополнительной броней поставят в Ингушетию
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Магас, 4 августа. Российский юг усиливается новейшими сверхзащищенными БТР-82. Ранее созданная 19-я мотострелковая дивизия Южного военного округа одной из первых получила эту боевую технику.

Броня БТР-82 способна выдержать противотанковые ракеты. Она также спасает от разрывов снарядов, стрелкового оружия и подрыва на мине. Благодаря уникальным ходовым качествам БТР-82 может совершить стремительный марш на сотни километров собственным ходом. Специалисты полагают, что бронетранспортер крайне эффективен в различных условиях юга России, передают «Известия».

Оснащение и формирование Ингушетии новейшей военной техникой пройдет до конца года. Минобороны заявило, что планирует до конца 2021 года получить больше 300 сверхзащищенных БТР-82.

Соединение ВДВ в Иваново также получило на вооружение комплект из 37 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ. Они повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений.

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