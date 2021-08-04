Новейшие БТР-82 с дополнительной броней поставят в Ингушетию

Магас, 4 августа. Российский юг усиливается новейшими сверхзащищенными БТР-82. Ранее созданная 19-я мотострелковая дивизия Южного военного округа одной из первых получила эту боевую технику.

Броня БТР-82 способна выдержать противотанковые ракеты. Она также спасает от разрывов снарядов, стрелкового оружия и подрыва на мине. Благодаря уникальным ходовым качествам БТР-82 может совершить стремительный марш на сотни километров собственным ходом. Специалисты полагают, что бронетранспортер крайне эффективен в различных условиях юга России, передают «Известия».

Оснащение и формирование Ингушетии новейшей военной техникой пройдет до конца года. Минобороны заявило, что планирует до конца 2021 года получить больше 300 сверхзащищенных БТР-82.

Соединение ВДВ в Иваново также получило на вооружение комплект из 37 боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ. Они повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений.