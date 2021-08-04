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Производители медицинских масок попросили Мишустина ужесточить правила продажи

  /   Обновлено: 04 августа 2021 00:16
Общество
Производители медицинских масок попросили Мишустина ужесточить правила продажи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 августа. Производители медицинских масок попросили устранить пробелы в отраслевой нормативной базе, в рамках которой осуществляется продажа изделий.

Провалы в этой отрасли приводят к тому, что врачи в медучреждениях получают небезопасные маски-респираторы, не защищающие персонал в красной зоне, сообщает РБК.

Об этом говорится в письме, направленном председателю правительства Михаилу Мишустину. Также авторы обращения отметили, что упрощенный порядок регистрации изделий приводит к тому, что недобросовестные производители маркируют свои изделия определенными классами защиты (FFP2-FFP3) без прохождения необходимых испытаний и подтверждения этих классов защиты. Именно их и вынуждены закупать больницы и клиники.

Недавно стало известно, что власти Петербурга продлили масочный режим в метро. Теперь жители города вынуждены носить маски в подземке до 29 августа. Минздрав тем временем разрешил вакцинироваться пациентам с онкологическими заболеваниями и беременным женщинам, передает «Взгляд».

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