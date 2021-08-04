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Названа доля одобрений заявок по кредитам в России
Экономика
Названа доля одобрений заявок по кредитам в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 августа. Порядка 43 млн россиян имеют обязательства перед банками. При этом не всем одобряют займы.

На начало третьего квартала 2021 года около 43 млн граждан России должны банкам. Среднегодовой прирост составляет от трех до пяти процентов. Доля просроченных кредитов держится на уровне 4,2%. Об этом рассказал член Совета НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель «Известиям».

Банки одобряют только 35% от всех заявок на кредиты. В пик режима самоизоляции во время пандемии коронавируса этот показатель не превышал 25–30%. Однако он может меняться в зависимости от сегмента кредитования. В ипотеке доля одобрений может составлять 60%.

Ранее независимый финансовый советник Наталья Смирнова перечислила возможные проблемы при погашении кредита. Испортить свою кредитную историю можно при отправке денег с другого банка, так как на перевод средств может понадобиться несколько дней. Условия использования кредитных карт с кешбэком также могут стать проблемой, если не изучить их заранее.

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