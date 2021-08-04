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Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно
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Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно
Общество
Клиентам российских банков предложили разрешить подавать заявку на кредит анонимно
pixabay.com

Москва, 4 августа. Право клиентов банков на анонимность нужно выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей. Об этом заявили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Сейчас кредитные организации даже во время предварительной консультации по займу требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку. Соответствующие выводы КонфОП сделала по результатам мониторинга соблюдения банками прав клиентов при обращении с кредитами. Об этом сообщают «Известия».

Ситуация может привести не только к тому, что возможные заемщики рискуют испортить кредитную историю, но и расширением круга организаций, имеющих их персональные данные. КонфОП по результатам исследования намерена обратиться в Центробанк России с предложением закрепить правило, по которому требование паспорта и оформления заявки на консультации будут рассматриваться как нарушения прав.

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