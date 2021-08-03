Байден призвал Куомо уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах

Вашингтон, 4 августа. Президент США Джо Байден считает, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам.

Свою позицию по главе штата Нью-Йорк Байден озвучил на выступлении по COVID-19. Мнение президента разделяют спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Сам Куомо свою вину отрицает.

«Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств», — заявил он.

Ранее были опубликованы результаты расследования, которые подтвердили обвинения в адрес губернатора Нью-Йорка. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обвинения против Куомо «отвратительными».