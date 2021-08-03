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Байден призвал Куомо уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах

  /   Обновлено: 04 августа 2021 00:00
Политика
Байден призвал Куомо уйти в отставку из-за обвинений в домогательствах
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 4 августа. Президент США Джо Байден считает, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам.

Свою позицию по главе штата Нью-Йорк Байден озвучил на выступлении по COVID-19. Мнение президента разделяют спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер. Сам Куомо свою вину отрицает.

«Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств», — заявил он.

Ранее были опубликованы результаты расследования, которые подтвердили обвинения в адрес губернатора Нью-Йорка. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обвинения против Куомо «отвратительными».

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