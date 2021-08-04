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Неадекватная женщина устроила дебош в аэропорту Шереметьево
Происшествия
Неадекватная женщина устроила дебош в аэропорту Шереметьево
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 4 августа. Пьяная пассажирка устроила «концерт по заявкам» в зале вылета московского аэропорта Шереметьево.

В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информацию о неадекватной женщине, которая нарушает общественный порядок, дерется с пассажирами и нецензурно выражается. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали пассажирку, сообщает источник ФАН.

Пьяная женщина не реагировала на требования успокоиться, в связи с чем была доставлена в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево для дальнейшего разбирательства. Ей было предъявлено административное наказание, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Недавно сотрудники полиции задержали пьяного жителя Волгограда, который ночью крушил автомобили. В итоге повреждения получили 11 машин.

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