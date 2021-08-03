Жителей Поволжья предупредили о новых смерчах

Москва, 3 августа. Холодный фронт, спровоцировавший образование разрушительных смерчей в Тверской области, останется над Поволжьем 4 августа.

Из-за этого фронта в Самарской, Ульяновской и Саратовской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане могут образоваться новые смерчи. Об этом ТАСС рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самарская область, восток Татарстана на границе с республикой Башкортостан, север Башкортостана, Удмуртия. Эти поволжские регионы завтра будут находиться «на линии огня». Там местами следует ожидать смерчей или торнадо - это почти одно и то же», — сказал он.

Холодный фронт прекратит движение и зависнет над территорией Поволжья. Его скорость достигает 20–30 км/ч. В Татарстане, Самарской и Саратовской областях, а также Волго-Вятском регионе 4 августа ожидается сложная погода.

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