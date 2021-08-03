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Немецкий пенсионер хранил танк и пушку на вилле

  /   Обновлено: 03 августа 2021 23:51
Происшествия
Немецкий пенсионер хранил танк и пушку на вилле
ru.wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0 / Denniss

Берлин, 3 августа. Окружной суд города Киль приговорил пенсионера к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за нелегальное хранение зенитной пушки калибра 8,8 см и танка «Пантера».

Кроме того, 84-летний мужчина хранил у себя на вилле другое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества времен Второй мировой войны, следует из сообщения суда. Пенсионера также оштрафовали на 250 тысяч евро за нарушение закона о контроле над вооружениями. Эти деньги пойдут на благотворительные цели.

Мужчину обязали продать «Пантеру» и пушку в подходящий музей или учреждение в течение двух лет. Председательствующий судья отмечал, что пенсионер считал себя коллекционером. Кроме пушки и танка его собрание включало винтовки, в том числе полуавтоматические, миномет, автоматы и пистолеты, а также более тысячи патронов.

Ранее пенсионер вместе с супругой попал в больницу имени Боткина из-за вызванных COVID-19 осложнений. С собой мужчина взял пистолет и патроны. Опросить пенсионера не получилось, так как он находился в тяжелом состоянии из-за болезни.

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германия оружие танк
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