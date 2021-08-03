Псаки прокомментировала отчет о домогательствах губернатора штата Нью-Йорк

Вашингтон, 3 августа. Президент США Джо Байден готовит публичное заявление после публикации отчета о сексуальных домогательствах губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в отношении 11 женщин.

Офис генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс во вторник обнародовал результаты расследования, которые подтвердили обвинения в адрес Куомо. Сам губернатор штата Нью-Йорк во вторник днем заявил о своей невиновности, сообщает New York Post.

«Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств», — заявил он.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, она лично сочла обвинения в адрес давнего близкого союзника Байдена Эндрю Куомо «отвратительными», но Байден выскажет свое мнение на запланированном ранее выступлении по COVID-19 около 16:00 (23:00 по московскому времени).

«Президент только что сказал, что собирается поговорить об этом сегодня днем ​​и поделиться своим мнением, поэтому я не собираюсь опережать его комментарии», — сообщила Псаки на ежедневном брифинге для прессы.

В марте Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку, если расследование подтвердит его вину.

«Да, я думаю, что он, вероятно, тоже будет привлечен к ответственности», — ответил Байден на вопрос ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса о том, должен ли Куомо уйти в отставку, если расследование подтвердит обвинения женщин в его адрес.

В то же время Байден не стал призывать Куомо уйти, несмотря на требования почти всей делегации Конгресса Нью-Йорка. Но, по словам Псаки, Байден поддерживает обвинивших Куомо женщин.

«Послание президента, послание вице-президента, мое послание заключается в том что, все женщины, которые пережили такого рода сексуальный опыт, будь то домогательства или жестокое обращение или, в худшем случае, нападение, заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны, заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением и достоинством», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Члены делегации Конгресса Нью-Йорка потребовали, чтобы Куомо ушел в отставку после того, как Джеймс обнародовал выводы ее офиса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении с сенатором Кирстен Джиллибранд (штат Нью-Йорк) заявил, что Куомо должен уйти в отставку.

«Сегодняшний отчет генерального прокурора штата Нью-Йорк подтвердил утверждения отважных женщин, которые возвысили голос, чтобы поделиться своими историями, — и мы благодарим женщин за это. <...> Ни одно выборное должностное лицо не стоит выше закона. Жители Нью-Йорка заслуживают лучшего руководства в офисе губернатора. Мы по-прежнему считаем, что губернатор должен уйти в отставку», — заявили Шумер и Джиллибранд.

Сенаторы-демократы от штата Нью-Йорк призывали Куомо уйти в отставку еще в марте текущего года, сообщает RT. Шумер и Джиллибранд отмечали, что считают обвинения в адрес губернатора достоверными.