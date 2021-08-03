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Глава Blizzard Брэк покинул свой пост из-за скандала с домогательствами

  /   Обновлено: 03 августа 2021 23:29
Общество
Глава Blizzard Брэк покинул свой пост из-за скандала с домогательствами
Prt Scr blizzard.com  /  BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED

Вашингтон, 3 августа. Глава американского разработчика видеоигр Blizzard Аллен Брэк уволился из-за скандала с домогательствами. Его пост займут два руководителя.

Газета USA Today сообщила, что место Аллена Брэка займут Дженнифер Онил и Майк Ибарра. Первая ранее была главой компании Vicarious Visions. Второй недавно работал в Microsoft.

Пресс-центр Blizzard сообщил, что новое руководство теперь будет работать вместе, чтобы компания стала «самым безопасным и гостеприимным местом работы для женщин» и любых меньшинств.

Скандал вокруг разработчика игр начался в результате иска, который был подан против Blizzard от штата Калифорния 22 июля. Следователи установили, что работницы компании сталкивались с домогательствами и притеснениями на работе.

Еще один связанный с видеоиграми скандал недавно также произошел в США. Игрок НБА Майерс Леонард во время стрима Call of Duty опустился до антисемитских оскорблений. Информацией об этом поделился RT.

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скандал домогательства видеоигры blizzard
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