Глава Blizzard Брэк покинул свой пост из-за скандала с домогательствами

Вашингтон, 3 августа. Глава американского разработчика видеоигр Blizzard Аллен Брэк уволился из-за скандала с домогательствами. Его пост займут два руководителя.

Газета USA Today сообщила, что место Аллена Брэка займут Дженнифер Онил и Майк Ибарра. Первая ранее была главой компании Vicarious Visions. Второй недавно работал в Microsoft.

Пресс-центр Blizzard сообщил, что новое руководство теперь будет работать вместе, чтобы компания стала «самым безопасным и гостеприимным местом работы для женщин» и любых меньшинств.

Скандал вокруг разработчика игр начался в результате иска, который был подан против Blizzard от штата Калифорния 22 июля. Следователи установили, что работницы компании сталкивались с домогательствами и притеснениями на работе.

Еще один связанный с видеоиграми скандал недавно также произошел в США. Игрок НБА Майерс Леонард во время стрима Call of Duty опустился до антисемитских оскорблений. Информацией об этом поделился RT.