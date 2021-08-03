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Уганда упростит визовый режим для жителей России
Африка
Уганда упростит визовый режим для жителей России
wikipedia.org  /  CIAT / CC BY-SA 2.0

Казань, 3 августа. Кампала готова проработать вопрос упрощения визового режима для жителей Российской Федерации, сообщил посол республики в Москве Джонсон Агара Олва. Заявление дипломата прозвучало на сессии «Российско-африканское партнерство: современная траектория экономического сотрудничества» в рамках саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

«Наше посольство может сделать запрос об удобном визовом режиме для российских граждан, можем сделать это сами, можем в двустороннем формате», — подчеркнул Олва.

Ранее развитию связей между двумя государствами мешало отсутствие подробной информации друг о друге. Решить проблему, по словам посла, могла бы организация частых и продуктивных бизнес-миссий в Россию и Уганду.

«Мы хотим работать с русскими друзьями, но и им следует приехать в Африку, увидеть своими глазами. Африканцы готовы работать с россиянами, российскими партнерами во всех секторах, сферах. Мы хотим, чтобы РФ поучаствовала в процессе развития», — заключил дипломат.

Напомним, XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» проходил 28–30 июля в Казани. В работе мероприятия были задействованы представители 48 стран и 25 регионов России. Конференция направлена на активное развитие партнерства и создание мостов между Москвой и государствами — участниками Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.

Ранее ФАН сообщал, что Уганда ввела жесткие социальные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19.

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