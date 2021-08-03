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Главным тренером «Ростова» может стать Михаил Галактионов
Спорт
Главным тренером «Ростова» может стать Михаил Галактионов
Global Look Press  /  Yevgeny Philippov/Global Look Press

Москва, 3 августа. Футбольный клуб «Ростов» рассматривает Михаила Галактионова на замену покинувшему пост главного тренера Валерию Карпину.

Представители клуба уже связались с кандидатом в наставники. Приглашение специалиста является частью сделки по назначению Карпина на новую должность и его приходу на тренерский мостик в сборной России, передает «Лента.ру».

Изначально планировалось, что Карпин будет совмещать деятельность в сборной России с наставничеством в «Ростове». Однако 2 августа стало известно о его уходе, поскольку он решил сосредоточиться на новой работе. Кроме того, два матча под его руководством в рамках Российской премьер-лиги окончились поражением, что обеспокоило тренера.

Незадолго до этого российский гимнаст Никита Нагорный и легкоатлетка Дарья Клишина рассказали о травмах, полученных на Олимпийских играх в Токио. Клишина на данный момент испытывает сильную боль при ходьбе, а Нагорный мучается от скачков температуры и проблем с почками, передает «Взгляд».

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